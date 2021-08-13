نزيه الحيزان: طقس الجمعة حارٌ إجمالًا.. وأمطار على المرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، طقسًا حارًا إجمالًا على معظم المناطق اليوم الجمعة، مع تأثر المرتفعات بهطول الأمطار.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إنه يستمر تأثر المرتفعات الجنوبية الغربية بالأمطار، خاصةً ما بين مرتفعات جازان وجنوب غرب وغرب عسير، وتراجع عن شمال المرتفعات بشكل كبير، مع تواجد فرص متفرقة بين مرتفعات الباحة وجنوب منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى رياح متوسطة بشكل عام ونشطة على الغربية، وطقس حار إجمالًا على معظم المناطق.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق (جازان، عسير).

كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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