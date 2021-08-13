استشاري يعلِّق على فاعلية لقاح «مودرنا» بالسعودية واختلاف وحيد عن «فايزر»

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن لقاح مودرنا الذي أضيف مؤخرًا للقاحات كوفيد في السعودية، مطابق للقاح (فايزر-بيونتك) من ناحية تقنية التطوير والتصنيع والفعالية والسلامة.

وأشار استشاري الأمراض المعدية –عبر تويتر- إلى أن الاختلاف بين اللقاحين هو أن مودرنا لم يقرّ بعد للفئة العمرية ١٢ إلى ١٨ عاما، وهو اللقاح الثاني في الولايات المتحدة في عدد الجرعات المعطاة.

كان عسيري ذكر –في وقت سابق- أن الجمعيات العالمية للنساء والولادة توصي الحوامل بشدة بلقاحات كوفيد.

وأضاف استشاري الأمراض المعدية أن أكثر من 42 دراسة تؤكد أن لقاحات كوفيد آمنة للأم والجنين والمولود و الرضيع، وان العدوى بكوفيد أشد بمراحل أثناء الحمل وقد تودي بحياة الأم والجنين.

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