بدء وصول معتمري الخارج مساء اليوم.. و«العميري»: 5 استعدادات رئيسة

الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، عن وصول أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج السعودية، لأداء مناسك العمرة لموسم العمرة لهذا العام، وذلك في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، والقادمين من نيجيريا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وقال العميري إن شركات ومؤسسات العمرة قامت بالاستعداد والتجهيز منذ وقت مبكر لاستقبال معتمري الخارج، من خلال استقبال المعتمرين من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين، والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة، وفقًا للعربية.

وأضاف العميري، أنه من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة، لتقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.

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