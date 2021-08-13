شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية بالمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي، أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

وفي السياق نفسه، أشار التحالف إلى أنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.