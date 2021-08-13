شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مقيمان يحتالان على طالب ثانوية ويستوليان على 3 ملايين ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد المتخصص في الاستدامة وتنمية القطاع غير الربحي، حمد الكلثم، كيف تمكن مقيمان من الاحتيال على طالب في المرحلة الثانوية واستولوا على 3 ملايين ريال.

وذكر أن أحد أقاربه كان يتجول في أحد الأسواق في الرياض، فشاهده مقيمين فتوجها إليه وعرضا عليه إقامة مشروع يتمثل في أن يفتح سجل تجاري باسمه مقابل أن يحصل كل شهر على 5 آلاف ريال في حسابه.

ونفذ بالفعل ذلك، وقام المحتالان بإضافة الأموال إلى حسابه كما اتفقوا معه، وصار نوع من الثقة بينهما، وبعد شهور اكتشف أن المقيمين يجريان تحويلات بمبالغ كبيرة تصل لملايين، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وتابع :"واكتشف الطالب أن هناك بلاغات ضده مقدمة من عدة أشخاص قدموا أموالهم لمؤسسته التي أصدرها بسجله التجاري، وأن المحتالان قاما بجمع الأموال من هؤلاء الأشخاص بحجة استثمارها في الخارج عبر مؤسسته".

وأضاف أن عدد كبير من الأشخاص رفعوا ضده قضايا، ولم يستطيع التوصل إلى هذين المحتالين حتى الآن.