شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجارب سعوديات يعملن في قطاع الضيافة لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استعرض تقرير مصور تجارب سعوديات يعملن في قطاع الضيافة الجوية لأول مرة بعد قرار التوطين الذي أتاح لهم الفرصة في إثبات مهارتهن.

وقال عمر الزبيدي، مدير الشؤون الإدارية والتنسيق بقطاع الخدمة الجوية بالخطوط السعودية: "إلى الآن يوجد 20 سعودية تم تخريجهن وبدأوا بالطيران الفعلي من شهر 8 من 2019 ويوجد الآن في الفصول التدريبية 28 متدربة سعودية وجاء ذلك بعد خضوعهم لتدريبات مكثفة".

ومن جانبها، أوضحت المضيفة فاطمة عشماوي أنها كانت تظن أن وظيفة "المضيفة" تقتصر على خدمة الركاب فقط حتى اكتشفت أن 90% من وظيفتها هو التأكد من أمن وسلامة الركاب على الطائرة، وفقًا لـ "العربية".

وعن شروط قبول المضيفات، فلها شروط خاصة منها اجتياز الكشف الطبي وألا يقل العمر عن 20 عامًا وألا يزيد عن الثلاثين إضافة إلى مهارات الحديث وتحمل ضغط العمل وأن يتناسب الوزن مع الطول .