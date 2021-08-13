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«الخارجية» تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا حتى 30 سبتمبر

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آلًيًّا حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستكون متاحة دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، كما تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم تتم الاستفادة منها.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي استكمالًا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس .

وأضافت أنه سيستفيد من الخدمة من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول التي سبق الإعلان عنها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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