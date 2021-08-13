شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال حاويات النظافة بالرفيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الرفيعة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في رفع المخلفات والأنقاض في عدة مواقع ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، إضافةً إلى العمل على استبدال حاويات النظافة في النطاق الإشرافي.

على جانب آخر، واصلت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.