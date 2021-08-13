السعودية | التحالف يسقط مسيرة حوثية صوب خميس مشيط جنوب السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف يسقط مسيرة حوثية صوب خميس مشيط جنوب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في ساعة مبكرة الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة اطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال التحالف إن "محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

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وأضاف: "نتخذ الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديدات".

وكان التحالف قد أسقط مسيرتين حوثيتين صوب خميس مشيط، في ساعة مبكرة صباح الاثنين.

واتهم التحالف، ميليشيا الحوثي، بتعمد "استهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

كما تعاملت الدفاعات الجوية للتحالف، الخميس قبل الماضي، مع مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط .