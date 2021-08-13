محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها. كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط "التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه خميس مشيط صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-13 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها. كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات". 13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 02:53 AM أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها. كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات". ، "التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه خميس مشيط ،

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