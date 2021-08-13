محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب ماجد القاسم بزواجه في مكة المكرمة، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية. "الخليج 365" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.

"القاسم" يحتفل بزواجه بمكة المكرمة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-13 احتفل الشاب ماجد القاسم بزواجه في مكة المكرمة، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية. "الخليج 365" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 01:31 AM احتفل الشاب ماجد القاسم بزواجه في مكة المكرمة، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية. "الخليج 365" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.

، "القاسم" يحتفل بزواجه بمكة المكرمة ،

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