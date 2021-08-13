، مسلح يسقط عددًا من القتلى في مدينة بريطانية والشرطة تطلق عليه النار ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الخميس، أن مسلحًا أطلق النار في مدينة بليموث، جنوب غربي إنجلترا، فأوقع عددًا من القتلى، ثم جرى إطلاق الرصاص عليه.
وتفصيلاً، قالت الشبكة إن الحادث الذي وُصف بالمأساوي، جرى احتواؤه، في الوقت الحالي، فيما لا تتعامل معه السلطات باعتباره عملاً إرهابيًا محتملاً.
وقال النائب في البرلمان البريطاني، ليوك بولارد، إن هذا اليوم كان حزينًا في المنطقة، موضحًا أن عدد الضحايا لم يجر تحديده بعد بشكل دقيق.
وحث بولارد، عبر تغريدة في موقع "تويتر"، على عدم مشاركة أي صورة من صور الضحايا، احترامًا لعائلاتهم وللظرف العصيب الذي يمرون به.
وفي غضون ذلك، أوضح النائب المحافظ في البرلمان البريطاني، جونبي ميسر، أن الحادث لا يرتبط بالإرهاب، كما أن المتورط المشتبه فيه لم يستطع أن يلوذ بالفرار.
وذكرت هيئة الإسعاف في المنطقة، أن بعثت عددًا من الأطقم والأطباء إلى موقع الحادث، على الساعة السادسة مساء، بينما شوهدت سيارة الشرطة في المنطقة.بريطانيا
مسلح يسقط عددًا من القتلى في مدينة بريطانية والشرطة تطلق عليه النارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-13
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الخميس، أن مسلحًا أطلق النار في مدينة بليموث، جنوب غربي إنجلترا، فأوقع عددًا من القتلى، ثم جرى إطلاق الرصاص عليه.
وتفصيلاً، قالت الشبكة إن الحادث الذي وُصف بالمأساوي، جرى احتواؤه، في الوقت الحالي، فيما لا تتعامل معه السلطات باعتباره عملاً إرهابيًا محتملاً.
وقال النائب في البرلمان البريطاني، ليوك بولارد، إن هذا اليوم كان حزينًا في المنطقة، موضحًا أن عدد الضحايا لم يجر تحديده بعد بشكل دقيق.
وحث بولارد، عبر تغريدة في موقع "تويتر"، على عدم مشاركة أي صورة من صور الضحايا، احترامًا لعائلاتهم وللظرف العصيب الذي يمرون به.
وفي غضون ذلك، أوضح النائب المحافظ في البرلمان البريطاني، جونبي ميسر، أن الحادث لا يرتبط بالإرهاب، كما أن المتورط المشتبه فيه لم يستطع أن يلوذ بالفرار.
وذكرت هيئة الإسعاف في المنطقة، أن بعثت عددًا من الأطقم والأطباء إلى موقع الحادث، على الساعة السادسة مساء، بينما شوهدت سيارة الشرطة في المنطقة.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
12:42 AM
السلطات لم تعده عملاً إرهابيًا.. والمتورط المشتبه فيه لم يستطع الفرار
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الخميس، أن مسلحًا أطلق النار في مدينة بليموث، جنوب غربي إنجلترا، فأوقع عددًا من القتلى، ثم جرى إطلاق الرصاص عليه.
وتفصيلاً، قالت الشبكة إن الحادث الذي وُصف بالمأساوي، جرى احتواؤه، في الوقت الحالي، فيما لا تتعامل معه السلطات باعتباره عملاً إرهابيًا محتملاً.
وقال النائب في البرلمان البريطاني، ليوك بولارد، إن هذا اليوم كان حزينًا في المنطقة، موضحًا أن عدد الضحايا لم يجر تحديده بعد بشكل دقيق.
وحث بولارد، عبر تغريدة في موقع "تويتر"، على عدم مشاركة أي صورة من صور الضحايا، احترامًا لعائلاتهم وللظرف العصيب الذي يمرون به.
وفي غضون ذلك، أوضح النائب المحافظ في البرلمان البريطاني، جونبي ميسر، أن الحادث لا يرتبط بالإرهاب، كما أن المتورط المشتبه فيه لم يستطع أن يلوذ بالفرار.
وذكرت هيئة الإسعاف في المنطقة، أن بعثت عددًا من الأطقم والأطباء إلى موقع الحادث، على الساعة السادسة مساء، بينما شوهدت سيارة الشرطة في المنطقة.
، مسلح يسقط عددًا من القتلى في مدينة بريطانية والشرطة تطلق عليه النار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مسلح يسقط عددًا من القتلى في مدينة بريطانية والشرطة تطلق عليه النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.