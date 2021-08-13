، "الجنائية الدولية" توقّع مذكرة تفاهم مع السودان ،

محمد بن مسعود - الدمام - غداة قرار الخرطوم بتسليم "البشير"

ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم محمد خان، أن المحكمة سترسل فريقًا عنها ليقيم في الخرطوم بشكل دائم، بعد التوقيع اليوم (الخميس) على مذكرة تفاهم مع الحكومة السودانية.

وأعرب "خان" في مؤتمر صحفي بالخرطوم عن ترحيبه بالتعاون مع السلطات السودانية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة في قضية عبد الرحمن كوشير، وطالب بالمزيد من التعاون.

وبيّن أن المذكرة توفر أساسًا للتعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المعنية بها المحكمة.

وأشار "خان" إلى أنه سيعود الشهر المقبل لزيارة دارفور، وأنه مستعد للتعاون إذا ما طلب منه تشكيل محكمة خاصة بقضايا دارفور.

ويأتي التوقع على المذكرة بعد يوم من إعلان الحكومة السودانية أنها قررت تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة مع مطلوبين آخرين، لمحاكمتهم عن دورهم في ارتكاب جرائم حرب في دارفور.