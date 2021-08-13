شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة والرياح تؤخر خروج «الروبيان».. وانفراجة في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية والصياد بفرضة الدمام محمد المرخان، أنه وبعد مضي الجولة الثانية، وأكثر من 10 أيام على بدء موسم الروبيان، لا تزال في الأفق ضبابية، موضحًا أن حرارة الجو، وعدم وجود الرياح، تسببا في قلة الروبيان في المعاقل والمباحر التي يقصدها الصيادون.

حرارة ورياح

وقال المرخان: إن الروبيان لا يزال في الأعماق، رغم قلته عن العام الماضي، وبنسبة تزيد على 50%، و لا يزال يبحث الصيادون عن معاقله، موضحًا أن انخفاض الحرارة، وقدوم الرياح القوية، سيخرجان الروبيان من القاع للقرب من المباحر والسواحل.

انتعاش قريب

وأضاف: «لن يتأتى ذلك إلا في أكتوبر، ونتوقع أنه المنقذ للصيادين في هذا الموسم الذي لم يمر علينا منذ أكثر من 10 سنوات، ونتوقع أن يبدأ الموسم ويعوض الصيادين في شهر أكتوبر».

وبين أن شهر أكتوبر سيشهد زيادة في كميات الروبيان، بسبب الرياح، خاصةً مع خروج نجم سهيل في شهر سبتمبر، وفي 25 من نفس الشهر، تبرد الأرض، فيخرج الروبيان حينها.

خسائر وأعطال

ولفت إلى أن الصياد في الوقت الراهن، يعتبر في خسارة، وحتى لو جاء الصياد بعدد 6 ثلاجات من الروبيان وبيعت بسعر مرتفع، يعتبر قد خسر، فالصياد صاحب المركب الصغير يستهلك الوقود، الذي يعد سعره مرتفعًا، وما يتم بيعه لا يغطي إلا جزءًا من الخسائر. وتابع: ينفق الصياد كذلك على المعدات والماكينات، خاصة عند العطل، وهذا الأمر كثيرًا ما يحدث للمراكب، سواء كانت صغيرة «طرادات»، أو كبيرة «لنشات»، ونجد في الجولة الأولى أكثر من 10 مراكب بين صغيرة وكبيرة في بحر الجبيل عادت بعطل، وهو أمر متكرر، ويحدث دائمًا.

وأكمل أن المراكب الكبيرة عند التجهيز تتكلف أكثر من 10 آلاف ريال في بدء الموسم، والصياد يريد أن يعوض هذه الخسائر، فالمركب يستهلك، والعمال تريد الرواتب، مبديًا أمله في أن يكون القادم أجمل.

تفاوت الأسعار

وتفاوتت أسعار الروبيان في أسواق الشرقية، بحسب حجم وقوة وموقع صيد الروبيان، ففي سوق الجبيل، جاء سعر ثلاجة الروبيان بين 32 و35 كيلو/ الصغير، 300 ريال، والروبيان الوسط 700 ريال، والكبير بين 1000 ريال إلى 1200 ريال.

وفي سوق الدمام، يتواجد روبيان فرخ الجامبو بسعر 2100 ريال، والوسط بسعر 850 إلى 950 ريالًا، والروبيان الصغير الأسمر يتراوح بين 450 و550 ريالًا.

أما في سوق القطيف، فالأسعار شبه ثابتة للثلاجة الصغيرة 300 ريال، والوسط بين 650 و800 ريال، والكبير القوي تراوحت أسعاره بين 950 و1200 ريال.

وتراوحت الأسعار في سوق تاروت للثلاجة مخلوطة بين الوسط والكبير بين 650 و750 ريالًا، وفي سوق صفوى الكبير المخلوط بالوسط بين 450 و600 ريال، والوسط المخلوط بالصغير 350- 400 ريال.