شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 جولة رقابية تحرر 64 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1416 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 64 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وأيضا رفع معدلات الامتثال بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية، وذلك من خلال مبادرات التوعية التي تنفذها الأمانة مثل مبادرة «ممتثل» في كافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز البلاغات «940» 22 بلاغا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا. ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.