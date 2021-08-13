شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تهيب بسرعة إتمام «التحصين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، جميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات والمستفيدين، على إتمام التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، تمهيدا للعودة الحضورية.

وأكدت الجامعة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الصحة، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية طيلة فترة الوجود في الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن ضرورة إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول للتأكد من حالة التحصين إذ ستكون شرطا أساسيا للدخول إلى الجامعة وجميع مرافقها ومنشآتها.

وأهابت الجامعة بجميع الطلاب والطالبات غير المحصنين، سرعة الحصول على اللقاح لاستكمال الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي الجديد في 29 أغسطس 2021، وذلك بناء على بيان وزارة التعليم بشأن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي ومؤسسات التدريب التقني، وما صدر أيضا بشأن الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لجميع الطلبة ومنسوبي التعليم ممن تصل أعمارهم ل 12 عاما وأكثر، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الجامعة إنها هيأت مركزا في المدينة الطبية الأكاديمية بالحرم الغربي لإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الطلاب والطالبات وسكان المنطقة من مواطنين ومقيمين وكذلك الزائرين، مشيرة إلى أنه جرى عمل تدشين محطات ونقاط لفرز واستقبال المستفيدين لإعطاء الجرعات.