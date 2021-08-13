شكرا لقرائتكم خبر عن 766 حالة كورونا مؤكدة.. وانخفاض «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 766 حالة مؤكدة وتعافي 1532 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9404 حالات منها 1387 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 536693 حالة، وبلغت حالات التعافي 518911 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 12 حالات، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8378 حالة -رحمهم الله جميعا-. فيما أشارت إلى إعطاء أكثر من 31,000,000 جرعة من اللقاح حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.