شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الأمير سعود بن نايف يستقبل راغبي التطعيم بلا مواعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل تعليم المنطقة الشرقية بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي ممثلا بشبكة الدمام الصحية إتاحة تقديم اللقاح بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام «دون مواعيد»، والذي يستهدف تطعيم الطلاب والطالبات من سن 12 عاما حتى 18 عاما، وأولياء أمورهم، بالإضافة للمعلمين والموظفين، لمن لم يتلق الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح، ويفتح المركز أبوابه يوميا من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.

تدابير احترازية

وأكد مدير التعليم د. سامي العتيبي، أهمية الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة. وأضاف: من هذا المنطلق اتخذت وزارة التعليم بإشراف مباشر من الوزير د. حمد آل الشيخ، حزمة من التدابير الاحترازية التي تصب جميعها في مصلحة تجاوز هذه الجائحة ومن ثمرة ذلك تنفيذ تلك الحملات التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

شراكات مجتمعيةولفت المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى تطعيم 98 % من المعلمين والمعلمات، و30 % من الطلبة، مشيرا إلى سلسلة من الإجراءات والشراكات المجتمعية التي اتخذتها الإدارة، لضمان عودة آمنة لمقاعد الدراسة وفقا لتوجيهات وزارة التعليم، ومن بينها إقامة حملة سابقة بمبنى تعليم المنطقة بقطاعيه البنين والبنات لتطعيم منسوبي ومنسوبات الإدارة ضد فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، إضافة لفتح مسارات خاصة للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بمركز اللقاح بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

نصائح وتوعيةوأشار إلى جدولة تعليم المنطقة ممثلا في إدارة الشؤون الصحية المدرسية لخارطة واسعة من البرامج الصحية التي تستهدف رفع سقف التوعية بين أوساط كافة منسوبيها تجاه الطرق المثلى للحد من انتشار الفيروس وطرق العزل المنزلي، والوقوف على اللقاح، وصولا إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع الفيروس والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتقديم الاستشارات المتعلقة بالجائحة.