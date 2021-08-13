شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وطنية لإعادة تأهيل مرضى القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع المجلس الصحي السعودي ممثلا بالمركز الوطني للقلب، مذكرة تفاهم مع مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية في مجال إعادة التأهيل القلبي وبناء القدرات والبرامج التدريبية والوقائية، والتأهيلية والعلاجية.

وأكد مدير المركز الوطني للقلب د. عادل طاش، أهمية التعاون وما له من أثر إيجابي في إعداد خطة إستراتيجية وطنية لإعادة تأهيل مرضى القلب في المملكة، مشيرا إلى أن المجالات التي تشملها المذكرة تتضمن إعداد أدلة علاجية سريرية لإعادة تأهيل مرضى القلب في المملكة، وبناء القدرات والبرامج التدريبية والوقائية والتأهيلية والعلاجية، وربط وتفعيل سجل أمراض القلب الوعائية SPACE بالمراكز المتخصصة، لتأهيل القلب لرصد ومتابعة تأهيل القلب على المستوى الوطني.

ونوه بما تقدمه مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية في مجال التأهيل الطبي المتخصص والوقاية، وعلاج وتأهيل مصابي الجلطات القلبية وأمراض القلب، بالإضافة إلى تطوير المعرفة في المجال الطبي والتأهيلي، متطلعا في الوقت ذاته إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين في عدد من المجالات المستقبلية.

ولفت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بالمدينة د. محمد الزبن إلى أهمية تأسيس وتفعيل برنامج التأهيل القلبي الذي يلعب دورا أساسيا في التوعية الوقائية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى استعادة المصاب صحته ولياقته، مضيفا أن هذه المذكرة من شأنها تحسين الصحة العامة وجودة الحياة كأحد أهم أهداف رؤية 2030.