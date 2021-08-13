شكرا لقرائتكم خبر عن 13 دورة تدريبية لتعزيز الثقافة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م، 13 دورة تدريبية ضمن برنامج المساعدة النفسية الأولية، استفاد منها أكثر من 250 متدربا في عدة مدن شملت الرياض، وجدة، والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأوضحت المشرفة على البرنامج الأخصائية النفسية هيفاء العشيوي، أن البرنامج يستهدف زيادة المعرفة بالاضطرابات النفسية وسبل المساعدة المتاحة لأفراد المجتمع، وتخفيف آثار المرض النفسي، والإلمام بتقديم المساعدة النفسية الأولية، بالإضافة إلى تقليل الوصمة ورفع مستوى الثقافة النفسية.

وأشارت إلى أن البرنامج يعد من البرامج النوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع من غير المتخصصين على مدى يومين بمعدل 10 ساعات تدريبية، ويساعد على معرفة الخطوات العلمية والعملية عند الحاجة لتقديم المساعدة النفسية الأولية للأمراض والاضطرابات النفسية.

يذكر أن برنامج المساعدة النفسية الأولية انطلق في أستراليا عام 1997م، وجرى نقله لأكثر من 25 دولة حول العالم، ويعد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالسعودية أول جهة في الشرق الأوسط تقوم بتقديم هذا البرنامج، والـ 14 دوليا.