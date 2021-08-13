شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم يحث القضاة على النمو المعرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف؛ القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا، على بذل قصارى جهدهم؛ بما يسهم في استمرارية الإنجاز وبجودة عالية، والاهتمام بالإدراك القضائي والنمو المعرفي، وذلك في لقاء مفتوح بختام ورشة العمل التعريفية.

وكان ديوان المظالم قد عقد خلال الأسبوع الماضي الورشة للقضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا في مناطق المملكة، تضمنت عددًا من المحاور المتعلقة بالجانب القضائي، عبر تقنية الاتصال المرئي. وهدفت الورشة إلى تعريف القضاة بأنظمة ديوان المظالم ولوائحه، وبالمنصات الرقمية المتاحة في الديوان، وطرق التعامل معها، إضافة إلى نظام المرافعات وطريقة صياغة النصوص القضائية والأحكام، وتركز عدد من جلسات الورشة على شرح أدبيات القضاء وسلوكياته، ودوره في تعزيز الأمن الفكري. وفي نهاية البرنامج التدريبي -الذي استمر أسبوعًا- حضر القضاة المتدربون جلسات إحدى الدوائر القضائية بهدف التعرف على طبيعة التقاضي في ديوان المظالم.