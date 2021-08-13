شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف بلاغ إسعافي بالطائف في 100 يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف منذ بداية شهر مايو الماضي وحتى الشهر الحالي 17009 بلاغات إسعافية. وأفادت الهيئة بأن البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية، تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة. وبينت أن البلاغات الإسعافية عن الحوادث المرورية بلغ عددها 5792 بلاغا، تم التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة. وتجاوزت البلاغات للحالات المرضية المتنوعة التي باشرتها الفرق الإسعافية 11 ألف بلاغ، قدمت خلالها الخدمة المتكاملة اللازمة ونقل من يحتاج لاستكمال الرعاية الطبية المتقدمة للمستشفيات، فيما لم تنقل بعض الحالات باكتفائهم بالخدمة الإسعافية المقدمة لهم من قبل الفرق الإسعافية. ونبهت الهيئة إلى أنه في حال وجود حالة إسعافية يجب المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997 أو عن طريق تطبيق «أسعفني».