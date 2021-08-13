شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مهارات 830 مشاركا بمشروع «أمة وسطا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 830 مشاركا ومشاركة من البرنامج التدريبي «مهارات الاتصال في الحوار»، الذي عقدته أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني «عن بعد» أول أمس، وذلك ضمن فعاليات مشروع أمة وسطا، برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وبالتعاون مع لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية بمجلس المنطقة، وجامعة طيبة.

ويهدف البرنامج الذي قدمته المدربة المعتمدة في أكاديمية الحوار للتدريب نوال العيسى، إلى إكساب المشاركين والمشاركات المهارات اللازمة في الحوار والاتصال الفعال مع الآخرين.