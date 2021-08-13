اخبار السعوديه

إغلاق 3 طرق بـ «الجبيل الصناعية»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 طرق بـ «الجبيل الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، إغلاق الطريق السريع 6 ما بين طريق المطار، والطريق السريع أبو حدرية، باتجاه الغرب، وباتجاه الشرق، ابتداء من يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، من الساعة 8 صباحا، وحتى يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر المقبل.

وأشار المركز إلى إغلاق طريق المدينة ما بين طريق 6 وطريق الرياض بحي جلمودة، ابتداء من الثامنة صباح يوم غد السبت، وحتى يوم الجمعة، الموافق 27 أغسطس الجاري.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا