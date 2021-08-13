شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 طرق بـ «الجبيل الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، إغلاق الطريق السريع 6 ما بين طريق المطار، والطريق السريع أبو حدرية، باتجاه الغرب، وباتجاه الشرق، ابتداء من يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، من الساعة 8 صباحا، وحتى يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر المقبل.

وأشار المركز إلى إغلاق طريق المدينة ما بين طريق 6 وطريق الرياض بحي جلمودة، ابتداء من الثامنة صباح يوم غد السبت، وحتى يوم الجمعة، الموافق 27 أغسطس الجاري.