شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 3560 م3 أنقاض ومخلفات برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية رأس تنورة 3560 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات من مناطق متفرقة بالمحافظة، وذلك في حملة لإزالة الإنقاض والمخلفات، استمرت أسبوعين، والتي تأتي امتدادا لحملة التنظيف الواسعة التي تنفذها البلدية للمحافظة على البيئة ولإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والعناية بجميع مناطق المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية م. صالح القرني، أن البلدية كثفت جهودها في أعمال النظافة وإزالة المخلفات والأنقاض، وأنهت حملة رفع وإزالة المخلفات والأنقاض من الصناعيات والأراضي الفضاء من مناطق متفرقة بالمحافظة.

ودعا الجميع بالمحافظة إلى نظافة المحافظة وعدم إلقاء الأنقاض والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، كما دعا للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز «940» لمعالجتها.