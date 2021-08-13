شكرا لقرائتكم خبر عن توعية مربي الإبل بكيفية زراعة الشريحة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المحاضرة التوعوية التي نظمها قسم الإرشاد البيطري، بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، أهمية الترقيم الإلكتروني للإبل، وزراعة الشريحة الإلكترونية داخل الحيوان وطرق عملها، وطرق نقل الملكية، إضافة إلى طرح العديد من المواضيع التوعوية التي تهتم بالإبل وطرق تربيتها.

من ناحيته، قال مدير عام الوزارة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: إنه من أهم المشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز المعرفة بقطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، ورسم الخطط والسياسات والمشاريع التي تدعم المحافظة على قطاع الثروة الحيوانية وتنميتها، وتعزيز الإنتاجية، ومعالجة جوانب القصور إن وجدت، بناء على بيانات ومعلومات محدثة ودقيقة.

ونوه بأن الترقيم الإلكتروني هو مبادرة حكومية تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعنى بالثروة الحيوانية، وذلك من أجل المحافظة على سلامتها وتكوين قاعدة بيانات متكاملة لأعداد وأنواع الحيوانات، ويعتبر من أهم خطوات متابعة الحالة الصحية للحيوان والرصد الوبائي والإنذار المبكر.