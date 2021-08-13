شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 3649 م2 من الحفر والتشققات بشوارع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عالجت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 3649 مترا مربعا من الحفر والتشققات في الشوارع، خلال أسبوع، ضمن برنامج الصيانة وتحسين مستوى الطرق في الخبر.

وتكثف أمانة الشرقية أعمال معالجة الحفر والتشققات في الطبقة الأسفلتية للشوارع، من خلال تخصيص فرق لأعمال الصيانة، ضمن برنامج متكامل لتطوير شبكة الشوارع لمواجهة جميع التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الشوارع القائمة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه، ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للمحافظة، واستمرار العمل بمعالجة الحفر والتشققات كافة طوال الفترة القادمة، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتنقل.

وكانت إدارة صحة البيئة قد أغلقت 20 منشأة، ورصدت 620 مخالفة، وأتلفت 1000 كيلو من المواد غير الصالحة للاستهلاك ضمن حملتها «غذاؤك آمن»، التي تستهدف المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والخضار والمخابز؛ للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية أبرزها الالتزام بطرق الحفظ السليمة.

فيما انتهت إدارة الحدائق من تركيب مجموعة ألعاب كبيرة بمظلة واقية من الشمس في واجهة الخبر البحرية، ليصبح عدد مجاميع ألعاب الأطفال في الواجهة البحرية 6 مجاميع كبيرة، وذلك حرصا على تنويع وزيادة عدد وسائل الترفيه للأطفال.