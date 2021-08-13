شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 مواقع مخالفة بـ«التشاليح» غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارتا الاستثمار والأسواق التابعتان لبلدية غرب الدمام، 3 مواقع؛ لمخالفتها الاشتراطات النظامية، وذلك ضمن الجولات الميدانية المشتركة على منطقة التشاليح، بالتعاون مع شركة الكهرباء والدفاع المدني؛ للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية.

من ناحيتها، كثفت إدارة الأسواق جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، مع استمرار إغلاق المنشآت التجارية المخالفة.

كانت إدارة الرقابة والنظافة العامة قد واصلت إغلاق المواقع المخالفة لاشتراطات البلدية في صناعية دله، مع التوضيح لأصحاب المنشآت الطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية.

وواصلت إدارتا الاستثمار والأسواق الجولات على مناطق السكراب والتشاليح؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ما أسفر عن إغلاق عدد من المواقع المخالفة.