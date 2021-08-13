شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13
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اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط.
استهداف المدنيين:
وبين التحالف أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها. مشيراً إلى اتخاذ الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديدات.
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