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اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط.

استهداف المدنيين:

وبين التحالف أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها. مشيراً إلى اتخاذ الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديدات.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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