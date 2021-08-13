اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

وبين التحالف أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها. مشيراً إلى اتخاذ الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديدات.

محمد يوسف

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