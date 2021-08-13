، لاعبو النصر يودعون "أمرابط ".. والفريق يختتم تحضيراته لمواجهة ضمك ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - ودّع لاعبو النصر، زميلهم السابق، المغربي نور الدين أمرابط، الذي لم يتوصل إلى اتفاق مع الفريق حول تجديد عقده، حسب الرؤية الفنية للمدرب البرازيلي مانو مينيز.
وشارك في توديع أمرابط جميع أفراد النصر من لاعبين وإداريين، وذلك بعد أن سلمت إدارة الفريق اللاعب كل مستحقاته.
وغرد نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "شكرًا أمرابط"، وأرفق معه عدة صور من حضور اللاعب للتدريبات واستقباله المميز وأحاديثه المرحة مع الجميع، وسط تفاعل كبير من الجماهير النصراوية.
ولعب أمرابط للنصر 3 مواسم، أسهم فيها بتحقيق 3 بطولات، منها الدوري الاستثنائي وبطولتي سوبر.
ميدانيًا أجرى الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريبه الرئيس مساء أمس الخميس على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود تحت إشراف المدرب البرازيلي مانو مينيز استعدادًا لمواجهة فريق ضمك ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتمل المران على تمارين خفيفة، ثم قسم المدرب الفريق لمجموعتين تجريان مناورة خفيفة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين التسديد على المرمى.
النصر
لاعبو النصر يودعون "أمرابط ".. والفريق يختتم تحضيراته لمواجهة ضمكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-13
ودّع لاعبو النصر، زميلهم السابق، المغربي نور الدين أمرابط، الذي لم يتوصل إلى اتفاق مع الفريق حول تجديد عقده، حسب الرؤية الفنية للمدرب البرازيلي مانو مينيز.
وشارك في توديع أمرابط جميع أفراد النصر من لاعبين وإداريين، وذلك بعد أن سلمت إدارة الفريق اللاعب كل مستحقاته.
وغرد نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "شكرًا أمرابط"، وأرفق معه عدة صور من حضور اللاعب للتدريبات واستقباله المميز وأحاديثه المرحة مع الجميع، وسط تفاعل كبير من الجماهير النصراوية.
ولعب أمرابط للنصر 3 مواسم، أسهم فيها بتحقيق 3 بطولات، منها الدوري الاستثنائي وبطولتي سوبر.
ميدانيًا أجرى الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريبه الرئيس مساء أمس الخميس على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود تحت إشراف المدرب البرازيلي مانو مينيز استعدادًا لمواجهة فريق ضمك ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتمل المران على تمارين خفيفة، ثم قسم المدرب الفريق لمجموعتين تجريان مناورة خفيفة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين التسديد على المرمى.
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
12:43 AM
ودّع لاعبو النصر، زميلهم السابق، المغربي نور الدين أمرابط، الذي لم يتوصل إلى اتفاق مع الفريق حول تجديد عقده، حسب الرؤية الفنية للمدرب البرازيلي مانو مينيز.
وشارك في توديع أمرابط جميع أفراد النصر من لاعبين وإداريين، وذلك بعد أن سلمت إدارة الفريق اللاعب كل مستحقاته.
وغرد نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "شكرًا أمرابط"، وأرفق معه عدة صور من حضور اللاعب للتدريبات واستقباله المميز وأحاديثه المرحة مع الجميع، وسط تفاعل كبير من الجماهير النصراوية.
ولعب أمرابط للنصر 3 مواسم، أسهم فيها بتحقيق 3 بطولات، منها الدوري الاستثنائي وبطولتي سوبر.
ميدانيًا أجرى الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريبه الرئيس مساء أمس الخميس على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود تحت إشراف المدرب البرازيلي مانو مينيز استعدادًا لمواجهة فريق ضمك ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتمل المران على تمارين خفيفة، ثم قسم المدرب الفريق لمجموعتين تجريان مناورة خفيفة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين التسديد على المرمى.
، لاعبو النصر يودعون "أمرابط ".. والفريق يختتم تحضيراته لمواجهة ضمك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو النصر يودعون "أمرابط ".. والفريق يختتم تحضيراته لمواجهة ضمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.