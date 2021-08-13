شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ‏جهود رجال المرور أثناء تنظيم الحركة المرورية خلال ‎مهرجان بريدة للتمور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن جهود رجال المرور أثناء تنظيم الحركة المرورية خلال ‎مهرجان بريدة للتمور.

ويشهد مهرجان بريدة للتمور، حركة بيع نشطة هذه الأيام في محاولة لكسر رقم حجم المبيعات التي يحققها كل عام التي قاربت الملياري ريال.

ويُشار إلى أن مدينة التمور ببريدة تشهد نشاطاً اقتصادياً جعل منها محط أنظار التجار ومسوقي التمور والمستثمرين والمستهلكين، بالإضافة إلى إقامة مهرجان يحاكي التراث ويلامس رغبات المجتمع ثقافياً واجتماعياً وتدريبياً وتوعوياً.