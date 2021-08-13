شكرا لمتابعة خبر عن توزيع 30 جهازاً طبياً على مرضى الرعاية المنزلية بالعويقيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وزّع قسم الرعاية الصحية المنزلية بقطاع العويقيلة الصحي، بمنطقة الحدود الشمالية 30 جهازاً طبياً على مرضى الرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع جمعية "صحتي" بطلعة التمياط، ضمن مبادرة "جهازك الصحي يصل لبيتك" التي أطلقتها جمعية "صحتي" بطلعة التمياط للمرضى المستفيدين من خدماتها، في إطار البرامج والمبادرات الصحية التي تستهدف المرضى المحتاجين لأجهزة طبية معينة والمسجلين لدى جمعية "صحتي"، وذلك بدعم من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان".