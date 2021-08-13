شكرا لمتابعة خبر عن تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الخارجية، أمس الخميس، عن تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا.

وأوضحت الخارجية، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر زيارة منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية "إنجاز" من هنــــــــــــــا

وأشارت الوزارة، إلى أن الخدمة تتم دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وذلك استكمالًا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وتتيح الخدمة للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها.

ويستفيد من الخدمة من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول التي سبق الإعلان عنها: فترة التمديد إلى تاريخ 23/2/1443 هـ الموافق 30/9/2021 م.