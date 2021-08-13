شكرا لمتابعة خبر عن محامي يحذر من الاستجابة للابتزاز مهما كانت وسيلة الضغط والتأثير (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر المحامي أحمد المحيميد من الاستجابة لأي عملية ابتزاز مهما كانت وسيلة الضغط والتأثير التي يعتمد عليها المبتز.

وأضاف أن الابتزاز يعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وتكون العقوبة فيها مشددة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ونصح من يتعرض للابتزاز بتقديم بلاغ من خلال موقع "كلنا أمن"، أو من خلال مراكز الشرطة، أو اللجوء لوحدة مكافحة الابتزاز بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولفت إلى أن النيابة العامة هي من تقوم بالتحقيق في جرائم الابتزاز إذا كانت بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي، وتصل العقوبات فيها إلى السجن والغرامة، وإذا ارتبطت بوسائل التواصل الاجتماعي أو عبر رسائل يتم معاقبته طبقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تصل العقوبات فيها للسجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.