وافقت اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء للهيئة السعودية للتخصصات الصحية على إنشاء الجمعية السعودية لمكافحة العدوى، حيث تعد هذه الجمعية علامة بارزة تضاف إلى نخبة من الجمعيات العلمية الصحية والمهنية تحت إشراف الهيئة.

و لقد هنأ المشرف العام على الجمعيات الصحية البروفسور عبد الرحمن بن محمد القرشي رئيس اللجنة التأسيسية المفوض للجمعية بهذا القرار، متمنيا للجمعية التوفيق والنجاح.

ومن المعلوم أن بروفسور القرشي أحد القامات العلمية المشهود لها في المملكة والعالم، فقد حصل على الدكتوراه في الأحياء الدقيقة من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، وشغل العديد من المناصب القيادية في المجالات العلمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وعميد عمداء كليات المجتمع بالمملكة، ومديرا لمركز البحوث الصحية بجامعة نجران، ومؤسس ورئيس الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية، والجمعية السعودية للتعقيم والتطهير ومكافحة العدوى (سابقاً).

ورئيس مجلس كلية المجتمع بنجران، ولقد تقلد العديد من المناصب وقام بالعديد من المهام العلمية والإدارية خلال حياته في الجامعات، وله اسهامات مميزة في الإشراف على الكثير من المنتديات والمؤتمرات والأبحاث العلمية.

وتهدف الجمعية إلى تحقيق أهدافها النبيلة وخدمة دوت الخليج والمواطن والمقيم والمجتمع الصحي وللتوعية والتثقيف الصحي للأوبئة والجوائح في زمنها الحالي ومع تكرار الجوائح التى أجتاحت العالم خلال العقود الأربعة الأخيرة، ولدعم المخرجات التي تدعم محور الرعاية الصحية، والتي تسهم في محور الرعاية الصحية في المملكة وفقا لرؤية دوت الخليج 2030.