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شكرا لقرائتكم ولي العهد يطمئن على صحة رئيس البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
ولي العهد يطمئن على صحة رئيس البرازيل
جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.
واطمأن سموه خلال الاتصال على صحة فخامته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، فيما عبر فخامته عن شكره لسموه على مشاعره النبيلة.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
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