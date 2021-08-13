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ولي العهد يطمئن على صحة رئيس البرازيل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

ولي العهد يطمئن على صحة رئيس البرازيل

جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

واطمأن سموه خلال الاتصال على صحة فخامته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، فيما عبر فخامته عن شكره لسموه على مشاعره النبيلة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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