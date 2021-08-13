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تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، تركيب كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية في جميع مدارس المنطقة.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة كثّفت جهود منسوبيها خلال هذه الفترة للعمل من أجل اكتمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية والتعليمية في المدارس، لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.
من جانبه، قال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية، عاطف الطالب، إن الإدارة أمّنت أكثر من ألف كاميرا مراقبة في (260) مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، بقيمة إجمالية بلغت نحو (1.16) مليون ريال، مشيراً إلى أن الإدارة أنهت تركيب الكاميرات في جميع مدارس "سكاكا" للبنين والبنات، وأن العمل جارٍ على تركيب الكاميرات في مدارس "دومة الجندل".
تعليم الجوف
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 12:16 AM
في 260 مدرسة بقيمة إجمالية بلغت 1.16 مليون ريال"تعليم الجوف" يزوّد مدارسه بـ 1000 كاميرا مراقبة
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، تركيب كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية في جميع مدارس المنطقة.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة كثّفت جهود منسوبيها خلال هذه الفترة للعمل من أجل اكتمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية والتعليمية في المدارس، لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.
من جانبه، قال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية، عاطف الطالب، إن الإدارة أمّنت أكثر من ألف كاميرا مراقبة في (260) مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، بقيمة إجمالية بلغت نحو (1.16) مليون ريال، مشيراً إلى أن الإدارة أنهت تركيب الكاميرات في جميع مدارس "سكاكا" للبنين والبنات، وأن العمل جارٍ على تركيب الكاميرات في مدارس "دومة الجندل".
، "تعليم الجوف" يزوّد مدارسه بـ 1000 كاميرا مراقبة ،
المصدر : الخليج 365
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