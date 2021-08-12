شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. رئيس الوزراء الموريتاني في زيارة للمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار دولة رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد بلال مسعود اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة.