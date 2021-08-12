طالب ثانوي يتعرض لعمليات احتيال بقيمة 3 ملايين ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتخصص في الاستدامة وتنمية القطاع غير الربحي، حمد الكلثم، عن تعرض أحد أقاربه لعمليات احتيال بقيمة 3 ملايين ريال.

وقال الكلثم، في برنامج الراصد على الإخبارية: “إن أحد أقاربه وهو طالب في الثانوية كان يتجول في أحد الأسواق في الرياض، فشاهده مقيمان فتوجها إليه وعرضا عليه إقامة مشروع يتمثل في أن يفتح سجلًا تجاريًا باسمه مقابل أن يحصل كل شهر على 5 آلاف ريال في حسابه”.

وهم الثراء السريع

وبالفعل قام الطالب بفتح السجل التجاري، بينما قام المحتالان بإضافة الأموال إلى حسابه كما اتفقا معه، وصار هناك نوع من الثقة بينهما، وبعد شهور اكتشف أن المقيمين يجريان تحويلات بمبالغ كبيرة تصل لملايين.

استثمار وهمي وبلاغات

وتابع: “واكتشف الطالب أن هناك بلاغات ضده مقدمة من عدة أشخاص قدموا أموالهم لمؤسسته التي أصدرها بسجله التجاري، وأن المحتالين قاما بجمع الأموال من هؤلاء الأشخاص بحجة استثمارها في الخارج عبر مؤسسته”.

وأكد الكلثم أن عددًا كبيرًا من الأشخاص رفعوا ضده قضايا، ولم يستطع التوصل إلى هذين المحتالين حتى الآن.

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