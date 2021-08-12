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تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق بالرياض

لضمان انسيابية الحركة المرورية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نوهت إدارة مرور منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، إلى أنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق.

ضمان انسيابية المرور

وأوضحت إدارة مرور الرياض، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان.

وبينت إدارة المرور بمنطقة الرياض أن ذلك يأتي لضمان انسيابية الحركة المرورية، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق بالرياض - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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