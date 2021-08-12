تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نوهت إدارة مرور منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، إلى أنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق.

ضمان انسيابية المرور

وأوضحت إدارة مرور الرياض، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان.

وبينت إدارة المرور بمنطقة الرياض أن ذلك يأتي لضمان انسيابية الحركة المرورية، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.



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