15 مركزا جديدا لتطعيم طلاب جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم جازان 15 مركزا لتطعيم الطلاب والطالبات موزعة على المكاتب التعليمية، في عدد من محافظات المنطقة، ضمن مبادرتها «معا نبادر» بشراكة مع جامعة جازان، بهدف التوسع في نطاق تحصين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الفئة العمرية من 12-18 عاما.

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