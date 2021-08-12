250 مستفيدا من المساعدة النفسية الأولية

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وأوضحت المشرفة على البرنامج الأخصائية النفسية هيفاء العشيوي أن البرنامج يهدف إلى زيادة المعرفة بالاضطرابات النفسية وسبل المساعدة المتاحة لأفراد المجتمع، وتخفيف آثار المرض النفسي، والإلمام بتقديم المساعدة النفسية الأولية، إضافة إلى تقليل الوصمة ورفع مستوى الثقافة النفسية.
وأشارت إلى أن البرنامج يعد من البرامج النوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع من غير المتخصصين على مدى يومين بمعدل 10 ساعات تدريبية، ويساعد على معرفة الخطوات العلمية والعملية عند الحاجة لتقديم المساعدة النفسية الأولية للأمراض والاضطرابات النفسية.
يذكر أن برنامج المساعدة النفسية الأولية انطلق في أستراليا عام 1997م، وجرى نقله لأكثر من 25 دولة حول العالم، ويعـد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالسعودية أول جهة في الشرق الأوسط تقوم بتقديم هذا البرنامج والـ 14 دوليا.
مدن عقدت فيها الدورات التدريبية:
- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
- مكة المكرمة
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