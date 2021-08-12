فتح 3 مساجد بعد تعقيمها في الرياض والقصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 187 يوما1991 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدان في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة القصيم.



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