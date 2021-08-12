تدشين خطة الطوارئ والكوارث بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أمس، الإصدار السابع لخطة الطوارئ والكوارث الرئيسية للجامعة (1443هـ - 2021م)، المعتمدة بواسطة اللجنة الإشرافية العليا للطوارئ والكوارث. واطلع على العرض التقديمي المتضمن أبرز إنجازات مركز الطوارئ والكوارث بالجامعة خلال الفترات الماضية، كما تمت مناقشة فكرة مشروع إنشاء مركز التشغيل والتحكم بالجامعة الذي يستهدف تنظيم ومراقبة كافة العمليات التشغيلية لمرافق الجامعة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بجانب تنسيق عمليات وإجراءات الاستجابة للحالات الطارئة بكل دقة وفعالية، سواء بين القطاعات المعنية داخل الجامعة أو التنسيق مع الجهات المختصة من خارج الجامعة.



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