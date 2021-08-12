تبادل المتبرعين ينقذ حياة 51 مريض فشل كلوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذ تطبيق برنامج تبادل المتبرعين 51 مريضا استفادوا منه في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام منذ بدء تطبيقه قبل سنوات، كانت حظوظهم في زراعة الكلى من أقاربهم شبه معدومة، وهو برنامج سيتم التوسع فيه مستقبلا على مستوى تخصصي الدمام، وكذلك على مستوى مراكز الزراعة المختلفة في المملكة تحت مظلة المركز السعودي لزراعة الأعضاء، حيث بدأ تطبيق البرنامج فيها.

وأوضح استشاري أمراض وزراعة الكلى، رئيس قسم زراعة الكلى والبنكرياس في تخصصي الدمام الدكتور متعب البقمي لـ»مكة» أن هدف البرنامج زيادة فرصة زراعة الكلى من متبرعين أحياء للمرضى الذين لا يوجد لديهم متبرعون مطابقون. حيث إن قائمة بيانات البرنامج تشمل أشخاصا يرغبون في التبرع بالكلى لشخص معين من أقاربهم، ولكن لم يحالفهم الحظ. ويعد هذا البرنامج من الإضافات الجديدة في مجال زراعة الكلى ويمكن من خلاله مساعدة شريحة كبيرة من المرضى.

وبين أن البرنامج يستفيد منه مرضى الفشل الكلوي الراغبون في زراعة كلى، ولكن لا يمكنهم الزراعة من متبرعيهم الأقارب وذلك لأسباب مناعية، ويعمل البرنامج من خلال إدخال بيانات تفصيلية للأشخاص المشاركين فيه من مرضى ومتبرعيهم غير المطابقين وتحتوي هذه البيانات على المعلومات الطبية اللازمة لإجراء التطابق مثل نوعية الأنسجة وفصائل الدم والعمر والجنس وغيرها. ثم يتم وبصفة دورية إجراء دورة تطابق بين المتبرعين والمتلقين، وذلك عن طريق استخدام برنامج كمبيوتر خاص. عند العثور على تطابق جيد لمجموعة من المرضى والمتبرعين يجري إبلاغ الأطراف المستفيدة من هذا التطابق لتحضيرهم وإخطارهم بالترتيبات القادمة.

ولفت البقمي إلى أنه خلال البرنامج تتم مطابقة العمر بين المرضى والمتبرعين، إضافة إلى فصيلة الدم ومطابقة الأنسجة وذلك لضمان توفير البديل الأنسب لجميع المرضى قدر الإمكان، ولا تزرع كلى عن طريق هذا البرنامج لأي مريض إذا لم يكن هناك فائدة حقيقية للمريض وأفضلية واضحة للكلى البديلة عن الكلى التي يمكن الحصول عليها من المتبرع الأصلي وغير المطابق.

وأشار إلى أن البرنامج يطبق حاليا في مراكز الزراعة الكبرى في المملكة، إضافة إلى تخصصي الدمام هناك مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

ونوه إلى مواجهتهم صعوبة أحيانا في إقناع المتبرع بفكرة تبادل المتبرعين، فإذا لم تتطابق كليته مع قريبه الذي يرغب في التبرع له ولكنه تطابق مع مريض آخر، قد يرفض التبرع، وهذا قد يحرم مريض فشل كلوي من فرصة الزراعة التي هو بأمس الحاجة لها.

أسباب مناعية تمنع التبرع







اختلاف فصائل الدم



وجود أجسام مضادة في دم المريض ضد نسيج المتبرع



كيف يتم الحفاظ على خصوصية المرضى والمتبرعين؟