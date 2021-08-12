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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أنه تم إعطاء 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالمملكة، حتى أمس عبر 587 موقعا للتطعيم في كافة المناطق. وسجلت الصحة أمس 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و12وفاة، فيما تماثلت 1532 حالة للشفاء ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 518,911 حالة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 536693 حالة، وإجمالي حالات التعافي 518911، وإجمالي الوفيات 8378 حالة وفاة. وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة أعلنت أخيرا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس. الحالات بحسب المناطق:





الرياض 133



مكة المكرمة 127



الشرقية 113



عسير 80



القصيم 73



جازان 72



المدينة المنورة 41



نجران 41



حائل 26



الباحة 18



تبوك 17



الحدود الشمالية 14



الجوف11



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