رصد 96 مخالفة لفعاليات ترفيهية بلا تصاريح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الهيئة العامة للترفيه 96 مخالفة إقامة فعالية ترفيهية من دون تصريح، جرى التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وأوضحت الهيئة أن الفرق الرقابية رصدت 102 مخالفة إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي بدون تصريح.

وشددت على ضرورة التزام المنشآت العاملة في القطاع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق «توكلنا»، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض كورونا بالدخول إلى المرافق الترفيهية.

وأهابت بجميع الراغبين في إقامة أي نشاط ترفيهي التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الالكتروني لبوابة الترفيه.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه أوقفت خلال الأيام الماضية عددا من الفعاليات المخالفة سواء للإجراءات الاحترازية أو لعدم حصولها على تصريح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتعمل الهيئة جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية الأخرى، للتحقق من عدم وجود مخالفات في الفعاليات الترفيهية التي تقع تحت إشراف الهيئة.

جولات رقابية ميدانية لهيئة الترفيه

