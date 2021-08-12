شكرا لقرائتكم خبر الانتهاء من 207 آلاف مستلزم تعليمي قبل عودة طلاب القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة تعليم منطقة القصيم، ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية، نحو 207 آلاف مستلزم تعليمي، تخص المدارس والمقار التعليمية، ضمن جهود الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1443هـ، المعنية باكتمال كافة المتطلبات الفنية والتعليمية، التي تضمن البداية الحضورية الجادة والمحفزة للطلاب والطالبات، في بيئة تعليمية آمنة مع أول يوم دراسي.

وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية، فيصل المديفر، أن تعليم المنطقة عمل على تهيئة وصيانة واستكمال نحو 207 آلاف مستلزم تعليمي في المدارس، تساعد على نجاح سير العملية التعليمية، تضمنت صيانة وتجهيز المختبرات المدرسية بمختلف المراحل الدراسية، لتكون بمتناول خدمة الطلاب والطالبات منذ بداية العام الدراسي، متماشية مع المناهج الدراسية، بمواصفات تحقق تعلما أفضل من خلال تنفيذ التجارب العلمية الحية.

وأضاف بأنه تم التأكد من جاهزية مراكز مصادر التعلم، تتوفر فيها كل مقتضيات التطبيق والتفعيل التقني والمهني للطرق التدريسية، والنظريات المعرفية، وقاعات تعليمية مجهزة، تخلق فرصا جديدة للتعليم والتعلم، تشتمل على موفرات النموذج التعليمي المتقدم، المحاكي والمتعايش مع كل مجالات التقدم والتطور عالميا.

وبين أنه تم التأكد من جاهزية المدارس بما يلزمها من أثاث مدرسي ومكتبي، ومقاعد مدرسية، لجميع المراحل الدراسية، سبورات بورسلان، تغطي جميع الفصول الدراسية في كافة المدارس والمقار التعليمية.