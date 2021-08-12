«تقويم التعليم» تعتمد 5 برامج أكاديمية بجامعة الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع جامعة الباحة أمس بمقر الهيئة بالرياض اتفاقيات لإجراء الدراسة التقويمية واعتماد 5 برامج على مستوى البكالوريوس، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله الحسين.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، والاعتماد الأكاديمي يعد أحد الإجراءات والخطوات المهمة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، ويعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي، وسيسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي، وإعداد المواطن المنافس عالميا.

يذكر أن الهيئة تعمل للتكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ولدعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج الأكاديمية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق، وبحسب الإحصائيات الأخيرة للمركز، فقد بلغ عدد المؤسسات المعتمدة مؤسسيا بنهاية الربع الثاني للعام 2021م نحو 45 مؤسسة تعليمية، منها 24 مؤسسة تعليمية حكومية و19 مؤسسة تعليمية أهلية، ومؤسستان تعليميتان من مؤسسات التعليم العالي الأخرى.

5 برامج على مستوى البكالوريوس

