مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى توسعة الملك فهد بالدور الأول أمام جسر 64 لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية ومصلى الدور الأول أمام جسر أجياد للمصلين من جميع الفئات.

ويأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهة ثانية يصل اليوم أول فوج من معتمري الخارج، حيث ستكون أولى رحلات المعتمرين هذا العام مساء اليوم قادمة من نيجيريا؛ إذ استعدت شركات ومؤسسات العمرة منذ وقت مبكر لاستقبال معتمري الخارج وذلك من خلال استقبال المعتمرين من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام وأخذ مواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا» والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة.

من جهة أخرى وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، على الهيكلة الجديدة للإشراف العام على الخدمات في مكتبه.

وأوصى ببذل المزيد من الجهود في تطوير الخدمات المقدمة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

إلى ذلك عقد مستشار الرئيس العام ووكيل الرئاسة للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون العلمية والتوجيهية الدكتور عبدالوهاب الرسيني، اجتماعا مع منسوبي الوكالة.

وأشاد بما تضمنته الهيكلة الجديدة للرئاسة والتي أقرها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مؤكدا أن الهيكلة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في نقل العمل في الحرمين لمرحلة متقدمة من الإبداع والجودة والتميز.

وأوصى منسوبي الوكالة ببذل المزيد من الجهود المباركة في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وتطوير العمل فيهما بأعلى معايير الجودة العالمية.